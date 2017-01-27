Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY 852 sefer gerçekleştirecek
THY 852 sefer gerçekleştirecek
Bahçeli'den garip referandum açıklaması
Bahçeli'den garip referandum açıklaması
Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askeri iade etmiyor
Türkiye'den Yunanistan'da sert tepki
Ak Parti Yüksekova İlçe Başkan 4 kişinin saldırısına uğradı
AKP Yüksekova İlçe başkanına saldırı

Tekel bayisine zorla senet imzalatan 4 kişi yakalandı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ’de, tekel bayi işleten 46 yaşındaki Yakup Sürmen’e zorla senet imzalatarak para almaya çalıştığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. Olay, Melikgazi ilçesi Yıldırımbeyazıt Mahallesi’nde...

Tekel bayisine zorla senet imzalatan 4 kişi yakalandı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ’de, tekel bayi işleten 46 yaşındaki Yakup Sürmen’e zorla senet imzalatarak para almaya çalıştığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Olay, Melikgazi ilçesi Yıldırımbeyazıt Mahallesi’nde bulunan bir tekel bayisinde meydana geldi. İddiaya göre Gökhan Ç., Adem Y., Zülküf Y. ve Selçuk Y., tekel bayisi işleten Yakup Sürmen’e zorla 20 bin liralık senet imzalatarak para almak istedi. Şüphelilere para vermeyen Sürmen, Yıldırımbeyazıt Polis Karakoluna giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine şüpheliler yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği’nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye götürüldü.

FOTOĞRAFLI






 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.