Tekel bayisine zorla senet imzalatan 4 kişi yakalandı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ’de, tekel bayi işleten 46 yaşındaki Yakup Sürmen’e zorla senet imzalatarak para almaya çalıştığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Melikgazi ilçesi Yıldırımbeyazıt Mahallesi’nde bulunan bir tekel bayisinde meydana geldi. İddiaya göre Gökhan Ç., Adem Y., Zülküf Y. ve Selçuk Y., tekel bayisi işleten Yakup Sürmen’e zorla 20 bin liralık senet imzalatarak para almak istedi. Şüphelilere para vermeyen Sürmen, Yıldırımbeyazıt Polis Karakoluna giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine şüpheliler yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği’nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye götürüldü.

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