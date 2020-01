Tekel bayindeki cinayete 26 yıl 3 ay hapis cezası

BURSA'nın Gemlik ilçesindeki tekel bayinde, tartıştığı müşterisi Ahmet Can Yaşlı'yı (23) tabancayla vurarak öldüren Ramiz Sarıçayırlı (48), 'kasten adam öldürmek' suçundan 25 yıl, 'ruhsatsız tabanca taşımak' suçundan 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 26 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.Olay, geçen yıl ocak ayında Gemlik ilçesi Küçükkumla Mahallesi'nde meydana geldi. Tekel bayine gelen Ahmet Can Yaşlı, kredi kartı ile alkol ve sigara satın almak istedi. Ramiz Sarıçayırlı ise kredi kartıyla satış yapmadığını söyledi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Sarıçayırlı, masanın üzerinde duran tabancayı alıp, Yaşlı'ya ateş etti. Ağır yaralanan Yaşlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sarıçayırlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ramiz Sarıçayırlı hakkında Bursa 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle açılan davada bugün karar çıktı.Tutuklu sanık Ramiz Sarıçayırlı ile olay yerinde üzerinde tabancayla yakalanan tutuksuz sanık Kerim Akdeniz'in hazır bulunduğu duruşmada taraf avukatlarının savunmaları dinlendi.Sanık avukatı Engin Kara, müvekkilinin cinayeti tahrik altında işlediğini söyledi. Öldürülen gencin ailesinin avukatı Atakan Arar ise sanığın 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan cezalandırılmasını ve tahrik indirimlerinin uygulanmamasını istedi.Son sözü sorulan Ramiz Sarıçayırlı ise önceki savunmalarını tekrarlayarak, "Bana bir şey yapar düşüncesiyle silahımı masanın üstüne koymuştum, pişmanım, beraatimi istiyorum" dedi.Kerim Akdeniz, suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.Mahkeme heyeti, Sarıçayırlı'yı 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından cezayı iyi hal indirimiyle 25 yıla indirdi. 'Ruhsatsız silah taşımak' suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezası ve 2 bin lira para cezası verdi.Tutuksuz sanık Kerim Akdeniz de 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan 10 ay hapis ile 500 lira para cezasına çarptırıldı.Ölen Ahmet Can Yaşlı'nın ağabeyi Orhan Yaşlı, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sanığın en ağır şekilde cezalandırılması için kararı temyiz edeceklerini söyledi.