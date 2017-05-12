Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Tendürek'te çatışma; 2 şehit, 11 yaralı var
Tendürek dağında 8 terörist öldürüldü
Atatürk'e hakaret soruşturması: Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında yakalama talebi
Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar...

Tek şeride düşürülen yolda zincirleme kaza: 3 yaralı

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),() - TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde yol yapım çalışmaları nedeniyle tek şeride düşürülen karayolunda 3 aracın karıştığı trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı. Kaza, yol yapım çalışmaları...

Tek şeride düşürülen yolda zincirleme kaza: 3 yaralı

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),() - TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde yol yapım çalışmaları nedeniyle tek şeride düşürülen karayolunda 3 aracın karıştığı trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Kaza, yol yapım çalışmaları nedeniyle tek şeride düşürülen Malkara-Tekirdağ karayolu üzerindeki Çavuşköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 32 yaşındaki Muhammed Minhac Çelik yönetimindeki 34 RHH 75 plakalı otomobil, Çavuşköy Mahallesi'ne dönmek isteyen 49 yaşındaki Nurhan Erbal'ın kullandığı  34 DS 0855 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza yapan araçlara ise Tekirdağ istikametinden gelen 29 yaşındaki Ahmet Tunç yönetimindeki 34 AY 7590 plakalı hafif ticari araç çarptı.
Kazada, Muhammed Minac Çelik, araçta bulunan eşi 31 yaşındaki Filiz Yalçınkaya Çelik ve kızı 1 yaşındaki Ela Çelik yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yaralılar ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşıma bir süre kapanan Tekirdağ-Çanakkale karayolu araçların çekilmesinin ardından açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

 
FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246