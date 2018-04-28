Tek şeride düşürülen yolda kaza: 7 yaralı

DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda yol bakım çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda minibüsün bariyerlere çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.30 sıralarında TEM Otoyolu Büyük Melen Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Barış Özlü yönetimindeki 34 BR 3355 plakalı minibüs, yol bakım çalışması nedeniyle bölünerek tek şeride düşürülen yolda bariyerlere çarptı. Kazada, Fadime Özlü, Yağmur Özlü, Berat Aslan, Merve Aslan, Kaan Arslan, Şeyma Arslan ve Şeyda Özlü yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce'de bulunan hastanelere kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı.
Kaza, saat 06.30 sıralarında TEM Otoyolu Büyük Melen Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Barış Özlü yönetimindeki 34 BR 3355 plakalı minibüs, yol bakım çalışması nedeniyle bölünerek tek şeride düşürülen yolda bariyerlere çarptı. Kazada, Fadime Özlü, Yağmur Özlü, Berat Aslan, Merve Aslan, Kaan Arslan, Şeyma Arslan ve Şeyda Özlü yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce'de bulunan hastanelere kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı.
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