Tek katlı ev yangında küle döndü

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), () - ÇORUM'un Osmancık ilçesinde tek katlı evde kimsenin olmadığı sırada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ev tamamen yanarak, küle döndü.

Gürleyik Mahallesi Kandiber Sokak'taki Sefer ve Gülesen Temel'e ait tek katlı evde saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sardı.

Çevre sakinleri yangını söndürebilmek için seferber olurken, itfaiye ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Ancak ev kullanılamaz hale geldi.

Temel çiftinin yangından kısa süre önce evden çıktıkları bu nedenle evin boş olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



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