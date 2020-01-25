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Tek katlı ev yangında küle döndü
GÜVENLİK 25.01.2020, 20:52
İZMİT'te, Hüseyin Balbay'a ait tek katlı ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
yanfın, saat 19.00 sıralarında Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi İbrahim Karakurt Caddesi'ndeki Hüseyin Balbay’a ait tek katlı evde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle evin salonunda çıkan yangın, kısa sürede evin tamamına yayıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını diğer binalara sıçramadan söndürdü. Yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi.
yanfın, saat 19.00 sıralarında Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi İbrahim Karakurt Caddesi'ndeki Hüseyin Balbay’a ait tek katlı evde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle evin salonunda çıkan yangın, kısa sürede evin tamamına yayıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını diğer binalara sıçramadan söndürdü. Yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi.
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