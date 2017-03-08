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Tek bıçakla üvey baba ölümüne beraat

BURSA’da Fatma Türkan (20), annesi Cemile Vural'ı (39) sürekli dövdüğü gerekçesiyle üvey babası Nihat Vural'ı (41) tek bıçak darbesiyle öldürmekten 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı mahkemede, meşru müdafa...

Tek bıçakla üvey baba ölümüne beraat
BURSA’da Fatma Türkan (20), annesi Cemile Vural'ı (39) sürekli dövdüğü gerekçesiyle üvey babası Nihat Vural'ı (41) tek bıçak darbesiyle öldürmekten 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı mahkemede, meşru müdafa gerekçesiyle oy çokluğu ile beraat etti.
Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi Başaran Mahallesi'nde geçen yıl 2 Haziran günü meydana gelen olayda Fatma Türkan, üvey babası Nihat Vural’ı annesi Cemile Vural’ı dövdüğü iddiasıyla bıçakladı. 112 ekipleri tarafından Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Nihat Vural, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından ağlayarak adliyeye sevk edilen Fatma Türkan, Sulh Ceza Hakimliği tarafından, 'elektronik kelepçe ile evinde gözetim altınta tutulması' koşulu ile serbest bırakıldı. Genç kız, ailesi ile daha önce yaşadığı Kütahya'ya gidip buradaki evlerinde gözetim altında tutuldu.
Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı soruşturma sonunda Fatma Türkan hakkında Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde adam öldürmek suçundan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Türkan, ilk duruşmada, Kütahya'dan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla yaptığı savunmada, üvey babasının 3.5 yıldır sadece annesine değil, kendisine de şiddet uyguladığını; bir ara Muğla'da yaşarken kendisini dövdüğü için jandarmaya gidip yardım istediğini, ancak onun tehditlerinden korktuğu için şiikeyetci olmadığını söyledi. Sanık Türkan olay günü yaşananları, "Annemi yine dövüyordu. Bu kez bir elinde jilet, diğerinde ise makas vardı. Hatta makası annemin boğazına dayamıştı. Annemi kurtarmak istedim bu kez bana tokat attı. Kendimi kaybettim. Masanın üzerinde bulunan bıçağı alıp bir kez salladım. Yaralanmıştı. Amacım onu öldürmek değildi. Pişmanım" diyerek anlattı.
Duruşmada ifade veren Cemile Vural ise kızının müdahale etmemesi halinde Nihat Vural'ın kendisine zarar vereceğini söyledi.
Yapılan bu duruşmadan sonra tutuksuz olarak yargılanmasına karar verilen Fatma Türkan'ın karar aşamasına gelen yargılamasına devam edildi. Genç kızın gelmediği son duruşmada, Mahkeme Başkanı Kemal Yılmaz, sanığın müebbet hapis cezasına çarptırılıp hakkında haksız tahrik indirimi yapılmasını isterken, bu konudaki görüşünü hazırlanacak gerekçeli kararda ifade edeceğini söyledi. Diğer iki hakim ise anne Cemile Vural'ın ifadesi ve toplanan dellileri dikkate alarak oy çokluğu ile cinayetin meşru müdafadan işlendiği kanaatine varıp Türkan hakkında beraat kararı verdi.

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