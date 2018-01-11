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Tek başına yaşayan yaşlı kadın çıkan yangında can verdi

ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde 90 yaşındaki Gülizar Taş, tek başına yaşadığı evde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Tek başına yaşayan yaşlı kadın çıkan yangında can verdi

ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde 90 yaşındaki Gülizar Taş, tek başına yaşadığı evde çıkan yangında yaşamını yitirdi.
Manavgat’ın Gaziler Mahallesi Abıtbükü mevkiinde Gülizar Taş’ın tek başına yaşadığı taş evde sabaha karşı bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evin civarında başka yaşayan hiç kimsenin bulunmaması nedeniyle yangın birkaç saat sonra çobanlar tarafından fark edildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler olay yerine ulaştığında, evin tamamen yandığını ve Gülizar Taş’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Gülizar Taş’ın cenazesi savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Gülizar Taş’ın evde duvar içinde bulunan hem ısındığı hem de yemeklerini pişirdiği ocaktan çıkan ateş sonucu yangın çıktığı belirtildi. Yangının başladığı sırada uykuda olan Gülizar Taş’ın önce dumandan boğulduğu, yangının büyüyerek bütün evi sarmasıyla da cesedinin yandığı kaydedildi.

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