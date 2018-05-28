Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Flaşş haber... Kilise ve Manastırlar Süryanilere devredildi
Kilise ve Manastırlar Süryanilere devredildi
CHP ve İYİ Parti 'de şoke eden istifa
CHP ve İYİ Parti 'de...
CHP İzmir milletvekili aday listesinde sıralama değişti
CHP İzmir milletvekili aday listesinde...
AK Parti listesine giremeyen ünlüler kim?
AK Parti listesine giremeyen ünlüler...

Tehlikeli yolculuğa para cezası

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da, 4 kişi bindikleri motosiklete 4 tekerli çocuk arabası ve şişme çocuk havuzu sığdıran ailenin tehlikeli yolculuğuna, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 108 lira ceza kesildi. Kepez ilçesi Süleyman...

Tehlikeli yolculuğa para cezası

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da, 4 kişi bindikleri motosiklete 4 tekerli çocuk arabası ve şişme çocuk havuzu sığdıran ailenin tehlikeli yolculuğuna, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 108 lira ceza kesildi.
Kepez ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda dün 07 AAG 132 plakalı motosikleti kullanan sürücü, eşi ile 2 çocuğunu tehlikeli yolculuğa çıkardı. Sürücü, önüne bir çocuğunu, arkasına eşini ve diğer çocuğunu alıp, motosikletle yolculuk yaptı. Aile fertlerinin 4 tekerli çocuk arabasını da ellerinde tuttuğu görüldü. Sahile gittikleri tahmin edilen aile fertleri, plastik çocuk havuzunu başlarına geçirdi. Ailenin tehlikeli yolculuğunun basında yer alması üzerine harekete geçen Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, plakadan motosikletin sürücüsünün S.Ç. olduğunu belirledi. Polis, sürücüye 'trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan 108 TL ceza kesti.

FOTOĞRAFLI

web tasarım
İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325