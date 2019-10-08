Flaş HaberSuriye'ye askeri sevkiyat sürüyor
Son Dakika
Tehlike oluşturan kaya düşürüldü
ZONGULDAK- İstanbul yolundaki dik yamaçta bulunan dev kaya, tehlike oluşturması nedeniyle düşürüldü. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi kavşağı mevkisindeki yamaçta, geçen yılın Şubat ayında heyelan meydana gelirken, kayanın...
GÜVENLİK 08.10.2019, 14:59
ZONGULDAK- İstanbul yolundaki dik yamaçta bulunan dev kaya, tehlike oluşturması nedeniyle düşürüldü.
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi kavşağı mevkisindeki yamaçta, geçen yılın Şubat ayında heyelan meydana gelirken, kayanın tehlike oluşturması üzerine çalışma başlatıldı. Bugün sabah saatlerinde yapılan çalışma sonucu dik yamaçta bulunan dev kayanın düşürülmesi için trafik kesildi. Ekipler, tehlike oluşturan kayanın kontrollü olarak düşmesini sağladı. Ekipler, iş makineleriyle taşı yol kenarına aldıktan sonra ulaşım, tekrar açıldı.
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi kavşağı mevkisindeki yamaçta, geçen yılın Şubat ayında heyelan meydana gelirken, kayanın tehlike oluşturması üzerine çalışma başlatıldı. Bugün sabah saatlerinde yapılan çalışma sonucu dik yamaçta bulunan dev kayanın düşürülmesi için trafik kesildi. Ekipler, tehlike oluşturan kayanın kontrollü olarak düşmesini sağladı. Ekipler, iş makineleriyle taşı yol kenarına aldıktan sonra ulaşım, tekrar açıldı.
16°
kısa süreli yağmur
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 08 Ekim 2019
|İmsak
|05:37
|Güneş
|07:01
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:07
|Akşam
|18:42
|Yatsı
|20:01
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2