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Tehdit edilen Seçil öğretmen için Türkiye seferber oldu
ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde, ana sınıfı öğretmeni Seçil Yıldız'ın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında öğrencileriyle birlikte Türk bayrağıyla yaptığı gösteri, sosyal medyada paylaşılınca terör örgütü sempatizanları tarafından...
GÜVENLİK 02.11.2019, 18:22
ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde, ana sınıfı öğretmeni Seçil Yıldız'ın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında öğrencileriyle birlikte Türk bayrağıyla yaptığı gösteri, sosyal medyada paylaşılınca terör örgütü sempatizanları tarafından tehdit edildi. Çok sayıda kullanıcı Seçil öğretmene destek mesajlarını iletti.
İdil ilçesine bağlı Öğündük köyündeki okulda ana sınıfı öğretmenliği yapan Seçil Yıldız'ın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında öğrencileriyle birlikte Türk bayrağıyla yaptığı gösteri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde müzik eşliğinde seslendirilen 'Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa' şarkısı sosyal medyada paylaşılmasıyla öğretmen Seçil Yıldız, terör örgütü sempatizanlarınca hedef gösterildi. Seçil öğretmenin tehdit edilmesiyle sosyal medya çok sayıda kişi, terör örgütü sempatizanlarına tepki göstererek, destek mesajlarını iletti.
FOTOĞAFLI
İdil ilçesine bağlı Öğündük köyündeki okulda ana sınıfı öğretmenliği yapan Seçil Yıldız'ın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında öğrencileriyle birlikte Türk bayrağıyla yaptığı gösteri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde müzik eşliğinde seslendirilen 'Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa' şarkısı sosyal medyada paylaşılmasıyla öğretmen Seçil Yıldız, terör örgütü sempatizanlarınca hedef gösterildi. Seçil öğretmenin tehdit edilmesiyle sosyal medya çok sayıda kişi, terör örgütü sempatizanlarına tepki göstererek, destek mesajlarını iletti.
FOTOĞAFLI
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