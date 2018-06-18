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Tefenni'de şiddetli yağış nedeniyle yollar kapandı

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'un Tefenni ilçesinde şiddetli yağış Tefenni- Fethiye karayolu ile bazı köy yollarının kapanmasına neden oldu. Tefenni ilçesinde saat 15.00 sıralarında başlayan şiddetli yağış Yuvalak köyü mevkisinden gelen...

Tefenni'de şiddetli yağış nedeniyle yollar kapandı

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'un Tefenni ilçesinde şiddetli yağış Tefenni- Fethiye karayolu ile bazı köy yollarının kapanmasına neden oldu.
Tefenni ilçesinde saat 15.00 sıralarında başlayan şiddetli yağış Yuvalak köyü mevkisinden gelen derenin taşmasına neden oldu. Taşan sular Tefenni- Fethiye karayolu ile Tefenni'nin Seydiler, Bayramlar ve Çaylı köyleri grup yollarının trafiğe kapanmasına sebep oldu.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde Karayolları, İl Özel İdaresi ve Tefenni Belediyesi ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla taşkın nedeniyle kapanan yollar trafiğe açıldı.

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