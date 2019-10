Tefeciyi intihar mektubu yakalattı

ERZURUM'da intihar eden O.Y.'nin ailesine bıraktığı "Tefeciye 125 milyon borcum var, onu ödeyin" yazılı not, tefecinin yakalanmasını sağladı. İntihar olayından bir hafta sonra ailenin kapısını çalıp, alacağı olduğunu öne sürdüğü 125 bin TL'yi alan N.K. hakkında 8 yıl 9 aya kadar hapis ile 160 bin TL'ye kadar adli para cezası istemiyle dava açıldı. Davanın iddianamesinde aylık gelirini 1500-2000 TL arasında beyan eden şüphelinin, 125 bin TL borç vermesinin geliri ile orantılı olmadığına vurgu yapıldı.

Esnaf O.Y., 16 Nisan günü intihar etti. Ailesine de "Bu mektubu size hiçbir zaman yazmak istemezdim ama ne yazık ki yazıyorum. Ben bu hayattan bıktım, yaşamak istemiyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin. Sabaha kadar düşündüm bir çıkış yolu bulamadım. Lütfen beni affedin. Tefeciye 125 milyon borcum var, onu ödeyin" yazan bir not bıraktı. Aile, intihar mektubunu polise teslim etti.

Bu yönde araştırma başlatan polis ekipleri, O.Y.'nin ölümünden 1 hafta sonra tefeci N.K.'nin aileye ulaştığını, elindeki senetleri göstererek, 125 bin TL aldığını belirledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde soruşturmayı genişleten ekipler, N.K.'nin 4 kişiye daha faizle para verdiğini tespit etti. Gözaltına alınan N.K., "Suçlamaları kabul etmiyorum. O.Y. benden borç istedi. Herhangi bir faiz olmaksızın borç para verdim. Buna ilişkin senet düzenledik. Şikâyetçi olan diğer kişilere de faizsiz borç para verdim" diye konuştu. N.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DAVA AÇILDI

Yürütülen soruşturma sonunda N.K. hakkında 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın iddianamesinde 2012-2019 yılları arasında tefecilik yaptığı iddia edilen N.K.'nin 2,5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar hapis ve 120 TL'den 160 bin TL'ye kadar adli para cezası ile cezalandırılması talep edildi. İddianamede O.Y.'nin oğlu H.Y.'nin ifadesinde "Babamın vefatından sonra üzerinde bir not buldum. Vefatın üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra babama ait mağazanın karşısında taksicilik yapan N.K. babamın kendisine borcu olduğunu söyledi. İki parça halinde toplam 125 bin TL'lik senet gösterdi. Senet bedelini banka şubesine giderek, ödedik" dediği kaydedildi.

Soruşturma aşamasında şikayetçi olan diğer mağdurların da ifadesine yer verilen iddianamede, aylık gelirini 1500-2000 TL arasında beyan eden şüphelinin, O.Y.'ye 125 bin TL tutarında borç para vermesinin geliri ile orantılı olmadığına, şüphelinin suçtan kurtulmak için bu şekilde ifade verdiğine vurgu yapıldı.