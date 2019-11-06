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Tefecilik yapan şüpheli, tutuklandı
ADANA’nın Ceyhan ilçesinde, tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen O.B., tutuklandı. Ceyhan Emniyet İlçe Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tefecilik yaptığı...
GÜVENLİK 06.11.2019, 00:03
ADANA’nın Ceyhan ilçesinde, tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen O.B., tutuklandı.
Ceyhan Emniyet İlçe Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tefecilik yaptığı öne sürülen O.B.'nin ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, şüpheliyi gözaltına alan ekipler, yaptıkları aramada ise boş imzalı ve yüksek meblağ yazılı senetler, içerisinde çeşitli hesap bilgileri olan defterler, pos cihazları, kredi kartları, bazı kişilere ait çok sayıda tapu ve kimlik fotokopileri ele geçirdi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan O.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ceyhan Emniyet İlçe Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tefecilik yaptığı öne sürülen O.B.'nin ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, şüpheliyi gözaltına alan ekipler, yaptıkları aramada ise boş imzalı ve yüksek meblağ yazılı senetler, içerisinde çeşitli hesap bilgileri olan defterler, pos cihazları, kredi kartları, bazı kişilere ait çok sayıda tapu ve kimlik fotokopileri ele geçirdi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan O.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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