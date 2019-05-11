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Tefeci operasyonunda aynı aileden 13 tutuklama

İZMİR'in Menemen ilçesinde, tefecilik yaptıkları, tehditle ve zor kullanarak, haksız kazanç elde ettikleri, Menemen Belediyesi'nin ihalelerine fesat karıştırdıkları iddia edilen bir ailenin üyelerine yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına...

Tefeci operasyonunda aynı aileden 13 tutuklama
İZMİR'in Menemen ilçesinde, tefecilik yaptıkları, tehditle ve zor kullanarak, haksız kazanç elde ettikleri, Menemen Belediyesi'nin ihalelerine fesat karıştırdıkları iddia edilen bir ailenin üyelerine yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 19 kişiden 12'si tutuklandı. Suç örgütünün başka bir suçtan cezaevinde olan liderine de dosya kapsamında tutuklama çıktı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Menemen ve çevresinde tefecilik yaptıkları, zor kullanarak ve tehditle haksız kazanç elde ettikleri, Menemen Belediyesi'nin ihalelerine fesat karıştırdıkları öne sürülen bir ailenin üyelerine yönelik geçen salı sabahı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda Glock marka tabanca ve bu silaha ait 9 mermi, ruhsatsız tüfek ve bu silaha ait 32 fişek ile çok sayıda çek ve senet bulundu. Ayrıca yüksek faizle para verilen kişilerin listesinin yer aldığı deftere de el koydu. Soruşturmayı genişleten polis, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, daha sonra 4 kişiyi daha gözaltına aldı. Ayrıca, suç örgütünün başka bir suçtan tutuklu  bulunan lideri E.B. de soruşturmaya dahil edildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 19 kişiden 12'si tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si savcılık tarafından serbest bırakıldı. Cezaevinde bulunan E.B.'nin de ayrıca bu dosya kapsamında da tutuklandığı belirtildi.

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