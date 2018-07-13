Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
Karpuz üreticisi sıkıntılı... 20 kuruşa alıcı bulamıyor
Ödemişli karpuz üreticisi sıkıntılı
Adnan Oktar'a operasyon, Oktar ve çok sayıda gözaltı
Adnan Oktar gözaltına alındı
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa

Tedbirsiz yol çalışması kazaya neden oldu: 1 yaralı

BOLU'da, yapım çalışmaları nedeniyle daralan yolda kontrolden çıkarak yakan otomobil, 5 metre yükseklikten menfeze düşen otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulun sürücü Nazım Çeliktaş ise, yol çalışmasına...

Tedbirsiz yol çalışması kazaya neden oldu: 1 yaralı
BOLU'da, yapım çalışmaları nedeniyle daralan yolda kontrolden çıkarak yakan otomobil, 5 metre yükseklikten menfeze düşen otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulun sürücü Nazım Çeliktaş ise, yol çalışmasına rağmen uyarı işaretlerinin ve aydınlatmanın yetersiz olduğunu iddia etti. 
Kaza, saat 22.00 sıralarında yol yapım çalışmaları süren Bolu-Mudurnu yolunun Pelitçik köyü mevkiinde meydana geldi. Mudurnu istikametine giden Nazım Çeliktaş yönetimindeki 14 GD 137 plakalı otomobil, yol çalışması nedeniyle daralan yoldan çıkarak menfeze devrildi. Yaklaşık 5 metre yükseklikten menfeze düşen ve yan şekilde duran otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Ayşe Çeliktaş kendi imkanları ile araçtan çıkarak sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Ayşe Çeliktaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan sürücü Nazım Çeliktaş ise yolun daraldığını görmediğini belirterek, "Yol karanlıktı ve bir anda daraldı. Daraldığını fark edemedim. Tümseği aşarak menfeze düştük. Yolda uyarı işaretleri yetersizdi" dedi.
Kazayı haber alır almaz olay yerine gelen Nazım Çeliktaş'ın oğlu, menfezdeki otomobilden ailesinin özel eşyalarını aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325