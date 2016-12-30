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Tedavi gördüğü hastanede ölü bulundu

Mücahit YOLCU/ GAZİANTEP,() - GAZİANTEP'te psikolojik rahatsızlığı bulunan 51 yaşındaki Ramazan Kılınç, yatarak tedavi gördüğü Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Psikiyatri Polikliniği'nde ölü bulundu. Olay, sabah...

Tedavi gördüğü hastanede ölü bulundu

Mücahit YOLCU/ GAZİANTEP,() - GAZİANTEP'te psikolojik rahatsızlığı bulunan 51 yaşındaki Ramazan Kılınç, yatarak tedavi gördüğü Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Psikiyatri Polikliniği'nde ölü bulundu.
Olay, sabah saatlerinde Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Nurdağı'nın Kırışkal Mahallesi'nde yaşayan ve uzun süredir psikolojik tedavi gören Ramazan Kılınç, 2 gün önce rahatsızlanınca yakınları tarafından Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Kılınç, hastanenin Psikiyatri Polikliniği'nde yatarak tedavi edilmeye başlandı. Sağlık görevlileri, sabah saatlerinde yatakta hareketsiz şekilde fark ettikleri Kılınç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Ramazan Kılınç'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kılınç'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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