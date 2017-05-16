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Tedavi gördüğü hastanede intihar etti

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR’in Çiğli İlçesi’nde tedavi gördüğü hastanenin 4’üncü katından atlayan 58 yaşındaki Hüseyin Çalışkan, kurtarılamadı. Olay, dün gece saatlerinde Çiğli Bölge Hastanesi’nde meydana geldi. Hastanenin...

Tedavi gördüğü hastanede intihar etti

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR’in Çiğli İlçesi’nde tedavi gördüğü hastanenin 4’üncü katından atlayan 58 yaşındaki Hüseyin Çalışkan, kurtarılamadı.
Olay, dün gece saatlerinde Çiğli Bölge Hastanesi’nde meydana geldi. Hastanenin dahiliye bölümünde tedavi gören ve hastalığı nedeniyle bunalımda olduğu öne sürülen Hüseyin Çalışkan, yakınlarının dışarıda olduğu sırada yattığı odanın penceresine çıkarak 4’üncü kattan kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Çalışkan, kanlar içinde kaldı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Aynı hastanenin sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çalışkan’ın öldüğü belirlendi. Hastalığı nedeniyle bunalımda olduğu öne sürülen Çalışkan’ın cesedi savcının incelemesinden sonra otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili araştırma sürüyor.

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