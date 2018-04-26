Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Rusya Savunma Bakanı: ABD ve müttefikleri terör güçlerini kullanıyor
ABD ve müttefikleri terör güçlerini...
PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 4.10 lirada
Dolar yine rekor kırdı

Tecavüze uğradığı iddia edilen kedi telef oldu

Sinan KABATEPE/ALAPLI (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, veteriner muayenesinde tecavüze uğradığı tespit edilen sokak kedisi, 8 gün sonra telef oldu. Olay, Alaplı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak hayvanlarını besleyen...

Tecavüze uğradığı iddia edilen kedi telef oldu

Sinan KABATEPE/ALAPLI (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, veteriner muayenesinde tecavüze uğradığı tespit edilen sokak kedisi, 8 gün sonra telef oldu.
Olay, Alaplı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak hayvanlarını besleyen Nurten Yazgan, mahallesinde bir kedinin yerde hareketsiz yattığını gördü. Nurten Yazgan, kediyi alarak veteriner Hüseyin Demircan'a götürdü. Kedinin yapılan muayenesinde iç organlarında parçalanma ve tecavüz bulgusuna rastlandı. 8 gündür tedavi gören kedi telef oldu.
Veteriner Hüseyin Demircan, kedinin kendilerine geldiğinde gördükleri manzara karşısında şok olduklarını belirterek, "Kedinin yaşadığı olaydan sonra hayatta kalması mucizeydi. İç organlarında büyük hasarlar mevcuttu. Yoğun bakımda tedaviye aldık. Sürekli gözetimimiz altındaydı. Ancak dün daha fazla dayanamadı ve öldü. Kediyi sahibine teslim ettik" dedi.
Nurten Yazgan ise bir insanın hayvana böyle bir şeyi nasıl yaptığını aklının almadığını ifade ederek, "Böyle birisinin, bu düşüncede birisinin bu zihniyetteki birisinin aramızda yaşamasını ve barınmasını istemiyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314