Tecavüzcüsüyle evlendirilmek istenen kızın isyanı: Onunla kesinlikle evlenmem, kendimi öldürürüm

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, () - ERZURUM'da 2 yıl önce lisede okurken, erkek arkadaşının tecavüzüne uğradığını iddia ederek şikayetçi olan, ardından 'Melle Sılho' diye bilinen 'Hoca'nın araya girmesi ve ailelerin anlaşması üzerine nişanlanan 18 yaşındaki B.K. mahkemede şikayetini sürdürerek, "Sanıkla kesinlikle evlenmem, kendimi öldürürüm" dedi.

Erzurum'da lisede okuyan B.K. ile S.Y., 2015 yılı Mart ayında 11'inci sınıftayken arkadaş oldu. 12'nci sınıfa başladıktan sonra iddiaya göre S.Y., kız arkadaşı B.K.'ya tecavüz etti, ardından tehditle ilişkiyi sürdürdü. Son olarak geçen 6 Haziran'da S.Y. iddiaya göre kız arkadaşının cep telefonuyla çıplak görüntüsünü çekti. Yaşadıklarına dayanamayan genç kız durumu ailesine anlattı. Şikayet üzerine soruşturma kapsamında Atatürk Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda muayene edilen B.K.'ya verilen ilk raporda, 'zorla ve tehdit ile istismara uğradığı' belirtildi.

'NİŞAN YAPILDI' DİYE ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Raporlar ve genç kızın şikayeti sonrası S.Y., geçen 11 Ağustos günü İstanbul'da yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. S.Y.'nin tutuklanmasından 17 gün sonra savcılığa başvuran B.K., nişan yaptıkları için şikayetini geri aldı. Bunun üzerine soruşturmayı yürüten savcılık, B.K.'yı yeniden Atatürk Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı'na gönderdi. Geçen 2 Eylül tarihinde hazırlanarak savcılığa gönderilen ek raporda, 'B.K.'nın zorla ve tehdit ile istismara maruz kaldığının anlaşıldığı, olgu ve ailesi üzerinde yaşandığı iddia edilen olay sonrasında sosyal baskı oluştuğu, olgunun istismarcı ile evlenme konusunda baskı hissettiğinin anlaşıldığı' yönünde görüş bildirildi.

24 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA

Gelen raporlar dikkate alınarak S.Y. hakkında 'zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı, hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde 24 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da dosyaya müdahil oldu.

'EVLENMEK İÇİN İLİŞKİYE GİRDİK' SAVUNMASI

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada şimdi 18 yaşında olan sanık S.Y. suçlamaları kabul etmedi. B.K. ile evlenmek niyetinde olduklarını anlatan S.Y. kendini şöyle savundu:

"Bu konuyu ailelerimize açtık. Her iki aile bu işe karşı çıktı. B.'nin ailesi benimle görüştüğünü görmesi halinde okuldan almakla tehdit etmişti. Bunun üzerine gizli bir şekilde görüşmeye başladık ve ortak kararımızla 2016 yılının ilk aylarında ailelerimizin evlenmemize izin vermesi için karşılıklı rızayla bizim apartmanın bodrumunda cinsel ilişkiye girdik. Daha sonra rızayla cinsel ilişkimiz oldu. Amacımız ailelerimizin izin vermesiydi. Fakat sonradan B.'nin babası 'Siz de bize kız vereceksiniz' diye şart koşunca babam B.'yi istemedi. B.'de kendisini ortada bıraktığımı düşünerek beni şikayet etmiş. Sonradan babam yumuşadı ve tutuklanmamdan önce bizi nişanladılar. Şantaj amacıyla kullanacağım her hangi bir fotoğraf çekmedim."

İLK TECAVÜZ OKULUN ERKEKLER TUVALETİNDE

Sosyal uzman eşliğinde ağlayarak ifade veren B.K. ise lise son sınıftayken S.Y.'nin herkes dersteyken kendisini okulun üçüncü katındaki erkekler tuvaletine götürdüğünü ve zorla ilişkiye girdiğini öne sürdü. Bağırdığını ancak tecavüze engel olamadığını kaydeden B.K. ifadesinde şunları söyledi:

"Ertesi gün okula gittiğimde sanık o kadar rahattı ki 'bundan sonra bana mecbursun, muhtaçsın' gibi bir tavır aldı. Daha sonra yine benimle olmak istedi. Ben kabul etmeyince 'Ailene mi anlatmamı istiyorsun? Seni muayeneye götürürler' deyince korktum ve bu olayı hiç kimseye anlatamadım. Defalarca benimle ilişkiye girdi."

DEVREYE 'MELLE SILHO' GİRDİ

Yaşadıklarını önce arkadaşı G.'ye anlattığını, G.'nin kendisine 'Ayrılabilirsin, mecbur değilsin, üniversiteyi kazanırsın yeni bir hayat kurarsın' dediğini belirten B.K. sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha sonra bir gün sanık annemi arayıp küfür edince her şey ortaya çıktı. Ailem 'Melle Sılho' ismiyle tanınan Selahattin isimli bir hocayı çağırdı. Hoca, aileler anlaşırsa bizim evlenebileceğimizi söyledi. Hoca sonra S.'nin evine gitmiş, o da evdeymiş. Hocanın aileme anlattığına göre S. hocaya sövmüş, hatta tokat atmış. Böyle olunca ertesi gün savcılığa gittik ve şikayetçi olduk. Sanığın babası benden rapor istedi. 'Benim oğlumun yaptığını ispatla, rapor getir yoksa sana yüzük takmam, sana namus demem' dedi. Daha sonra evlerine polisler gidince işin ciddiyetini anlamışlar. Bu şikayetimizden sonra yüzük taktılar. Bundan dolayı ikinci ifademi değiştirdim. Şimdi onunla kesinlikle evlenmem, kendimi öldürürüm."

Genç kızın annesi A.K. ise nişan yaptıkları için sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi. Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için S.Y.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.