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Taziyeye giden çiftin evi yandı

İZMİR'in Kınık ilçesinde yaşayan çiftin evi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Örtülü Mahallesi'nde yaşayan İsmail Ekşi (72) ile eşi Habibe Ekşi'nin (70) evinde, dün 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın...

Taziyeye giden çiftin evi yandı
İZMİR'in Kınık ilçesinde yaşayan çiftin evi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Örtülü Mahallesi'nde yaşayan İsmail Ekşi (72) ile eşi Habibe Ekşi'nin (70) evinde, dün 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalledeki tanıdıklarına taziye ziyaretine gittikleri öğrenilen Ekşi çiftinin evinden yükselen dumanı gören komşuları, itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Bu sırada gelen Habibe Ekşi, içeride parasının olduğunu söyleyerek eve girdi. Evin giriş kısmında bulunan çatı çöktü. Evde mahsur kalan Habibe Ekşi'yi mahalle sakinleri, pencere camını kırarak kurtardı. Dumandan etkilenen Habibe Ekşi, ambulansla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Habibe Ekşi'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Mahalleye gelen itfaiye ekipleri ise çalışma başlattı. Yangın söndürüldü, ancak ev kullanılamayacak hale geldi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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