Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
flaş... İçişleri Bakanlığı'ndan önemli açıklama...
Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri imha edildi
Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri imha...
Karamollaoğlu: 1 milyon 300 bin oy az değil
Karamollaoğlu: 1 milyon 300 bin...
Acı haber; 1'i Yüzbaşı 4 şehit, 1'i binbaşı 2 yaralı
Suriye'de 1 yüzbaşı şehit, 1...

Taziyeden dönenlerin minibüsü devrildi: 8 yaralı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, taziye ziyaretinden dönenlerin taşındığı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, akraba olan 8 kişi yaralandı. Kaza, sabah...

Taziyeden dönenlerin minibüsü devrildi: 8 yaralı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, taziye ziyaretinden dönenlerin taşındığı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, akraba olan 8 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Siverek- Karacadağ yolunda meydana geldi. Kırsal Demirci Mahallesi'ndeki yakınlarına taziye ziyaretinde bulunduktan sonra dönenleri taşıyan Bayram Huz'un kullandığı 35 DB 0878 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, takla atarak, şarampolde devrildi. Kazada sürücü Bayram Huz ile minibüste bulunan akrabaları Süleyman, Anus, Mehmet, Muazzez, Halil, Ayşe ve Arif Huz yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 8 yaralıyı ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328