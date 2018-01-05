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Taziye dönüşü kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, taziye ziyaretinden dönenlerin bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza, dün akşam akşam saatlerinde, Kahramanmaraş- Gaziantep yolunun...

Taziye dönüşü kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, taziye ziyaretinden dönenlerin bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, dün akşam akşam saatlerinde, Kahramanmaraş- Gaziantep yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Yakınları için taziye ziyaretine gittiği Pazarcık ilçesinden dönen Güler Mercan yönetimindeki 46 ZC 362 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada otomobilde bulunan Dilan Mercan (24), olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Güler Mercan ile araçtaki Meryem Mercan ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

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