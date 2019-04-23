Tazı Kanyonu'nda 10 metreden düşerek yaralanan kadın kurtarıldı

Namık Kemal KILINÇ/MANAVGAT (Antalya), () – ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde gezintiye çıktığı Tazı Kanyonu’nda yaklaşık 10 metreden düşerek yaralanan Duygu Güneş (28), jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Manavgat’ın Beşkonak Mahallesi’ndeki Tazı Kanyonu’nda geziye çıkan Duygu Güneş, saat 16.30 sıralarında dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek yaralanan Duygu Güneş için jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri iple indikleri kayalıklardan yaralı Duygu Güneş’i kurtardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Duygu Güneş ambulansla hastaneye götürüldü. Duygu Güneş’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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