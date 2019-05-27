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Tavuklu pilav yiyen 4 çocuk hastaneye kaldırıldı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU ()- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlanan Suriye uyruklu 4 çocuk hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 18.30 sıralarında Yedieylül Mahallesi Şahan Sokak'ta bulunan evde meydana geldi....

Tavuklu pilav yiyen 4 çocuk hastaneye kaldırıldı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU ()- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlanan Suriye uyruklu 4 çocuk hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 18.30 sıralarında Yedieylül Mahallesi Şahan Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. Suriye uyruklu Abdullah Ş.(3), Ömer Ş. (8), Zekeriya Ş. (5) ve Yasmin Ş. (6) evde annelerinin yaptığı tavuklu pilavı yedikten sonra rahatsızlandı. 4 çocuğun fenalaşması üzerine, mahalle sakinleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, çocukları Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan çocukaların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yedikleri tavuklu pilav nedeniyle zehirlenmiş olabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor. 

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