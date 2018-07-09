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Tavukçuda tabancayla yaralama anı kamerada

ADAPAZARI'nda, R.K. aralarında husumet bulunan İ.T.'yi tavukçu dükkanında bacağından tabancayla ateş ederek vurdu. Bu sırada, iş yeri sahibi çift ile oğulları, korunmak için dolabın arkasına saklanıp birbirlerine sarılırken, yaşananlar...

Tavukçuda tabancayla yaralama anı kamerada
ADAPAZARI'nda, R.K. aralarında husumet bulunan İ.T.'yi tavukçu dükkanında bacağından tabancayla ateş ederek vurdu. Bu sırada, iş yeri sahibi çift ile oğulları, korunmak için dolabın arkasına saklanıp birbirlerine sarılırken, yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Adapazarı Bosna Caddesi'nde bir tavukçu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre caddede yürüyen R.K., aralarında bilinmeyen bir nedenden husumet bulunan İ.T.'yi marketten çıkarken fark edince takibe aldı. R.K., tavukçuda saklanarak İ.T.'ye beklemeye başladı. R.K., İ.T. yaklaşınca dışarı çıktı ve aralarında kavga çıktı. Kavga sırasında taraflar tavukçu dükkanına girdi. R.K. burada üzerindeki tabancayı çıkarıp İ.T.'yi bacağından vurdu. Yaralanan İ.T. kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. R.K. olayın ardından polise teslim oldu.
Silahlı saldırı anı, tavukçu dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavga ve R.K.'nın İ.T.'yi tabancayla bacağından vurduğu anlar yer aldı. Ayrıca, R.K.'nin vurduğu İ.T.'ye bir şeyler söylediği görülürken, bu anlarda iş yeri sahibi çift ile oğullarının yaşadıkları korkuyla dolabın arkasına saklanıp birbirlerine sarılmaları da kameraya yansıdı.

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