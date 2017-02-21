Tavuk kavgasının katil zanlısı Suriyeli tutuklandı

Mehmet DOĞANER / ERDEMLİ(Mersin), () - MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde tavuk yüzünden çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen 22 yaşındaki Ahmad Hasan Bayazıd'ın katil zanlısı 25 yaşındaki Abdulkadir Şihabeddin, tutuklandı.

Olay, ilçeye bağlı Alata Mahallesi Köypınarı Caddesi'nde geçtiğimiz hafta meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu iki komşu arasında tavuğun bahçeye girmesi yüzünden kavga çıktı. Olay sırasında bıçaklanan Suriye vatandaşı Ahmad Hasan Bayazıd, yaralı olarak kaldırıldığı Erdemli Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavgayı ayırmak isteyen Ahmad Hasan Bayazıd'ın kardeşi Hasan Bayazıd da kolundan bıçaklandı. Cinayete karıştığı iddiasıyla yakalanan 2 kişi, sevk edildikleri adliyeden tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olay sırasında bıçağı kullandığı ileri sürülen Abdulkadir Şihabeddin, polis ekiplerinin 6 günlük takibi sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen Şihabeddin, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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