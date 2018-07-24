Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Eski başkan yeni başkanı tabancayla öldürdü
Eski başkan yeni başkanı tabancayla...

Tavuk çalmak isteyen şüpheliyi, sandalyeyle kovaladı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde bir ev sahibi, bahçesindeki tavukları çalmaya kalkışan Ş.İ.'yi, balkondan sandalye atarak kovaladı. Gözaltına alınan ve aynı mahallede oturduğu belirlenen şüpheli, tutuklandı. Hırsızlık girişimi güvenlik...

Tavuk çalmak isteyen şüpheliyi, sandalyeyle kovaladı
AYDIN'ın Efeler ilçesinde bir ev sahibi, bahçesindeki tavukları çalmaya kalkışan Ş.İ.'yi, balkondan sandalye atarak kovaladı. Gözaltına alınan ve aynı mahallede oturduğu belirlenen şüpheli, tutuklandı. Hırsızlık girişimi güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçen 11 Temmuz'da saat 02.00 sıralarında Ata Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bahçesindeki kümesten gelen sesleri duyan B.Ç., balkona çıktı. Bu sırada kümesten tavuk çalmaya çalışan şüpheli, ev sahibini fark edince kaçmaya başladı. B.Ç., şüpheliyi arkasından sandalye fırlatarak kovaladı. Ev sahibi daha sonra polise, bahçesine hırsız girdiği ihbarında bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olay yerine gelerek çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelinin, aynı mahallede yaşayan Ş.İ. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Ş.İ., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Bu arada, ev sahibinin şüpheli Ş.İ.'yi kovalaması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, zanlının evin bahçe kapısından içeri girerek kümese yöneldiği, bu sırada durumu fark eden ev sahibinin 2'nci kattan sandalye fırlattığı görülüyor. Sandalyeden son anda kurtulan Ş.İ.'nin olay yerinden koşarak kaçması da görüntülerde yer alıyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328