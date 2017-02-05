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Tavşanlı'da kaza: 6 yaralı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Tavşanlı-Emet karayolu Çörtlen mevkiinde meydana geldi. Tavşanlı İlçesi'nden Emet İlçesi istikametine giden...

Tavşanlı'da kaza: 6 yaralı
KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde Tavşanlı-Emet karayolu Çörtlen mevkiinde meydana geldi. Tavşanlı İlçesi'nden Emet İlçesi istikametine giden Mehmet Görmez yönetimindeki 26 YA 043 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hüsmen Dağ'ın kullandığı 43 AY 433 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Mehmet Görmez ve Hüsmen Dağ ile heriki araçta bulunan Elif Dağ, Fatma Bütün, Hasan Hüseyin Kul ve Hasan Görmez yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tavşanlı Doç.Dr.Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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