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Tavşanlı'da fuhuş operasyonu şüphelileri adliyede

KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 kadın, adliyeye sevk edildi. Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geçen çarşamba günü, para karşılığında fuhuş yapıldığı...

Tavşanlı'da fuhuş operasyonu şüphelileri adliyede
KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 kadın, adliyeye sevk edildi.
Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geçen çarşamba günü, para karşılığında fuhuş yapıldığı öne sürülen 3 ayrı eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7'si kadın 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 16'sı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler A.K., A.D., E.Ö., S.A., S.B. ve G.R. adlı 6 kadın sorgulamalarının ardından  'Fuhuş yapmak ve yaptırmak, fuhuş yeri temin etmek' suçlarından adliyeye sevk edildi.

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