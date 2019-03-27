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Tavana asılı iple sandalyenin fotoğrafını paylaşıp, intihar etti

BAŞİSKELE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, Sezgin S. (37), sosyal medya hesabından tavana asılı ip ve sandalyenin fotoğrafını paylaştıktan sonra kendisini asarak, yaşamına son verdi.  Olay, dün akşam saatlerinde, Başiskele'ye...

Tavana asılı iple sandalyenin fotoğrafını paylaşıp, intihar etti

BAŞİSKELE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, Sezgin S. (37), sosyal medya hesabından tavana asılı ip ve sandalyenin fotoğrafını paylaştıktan sonra kendisini asarak, yaşamına son verdi. 
Olay, dün akşam saatlerinde, Başiskele'ye bağlı Kılıçarslan Mahallesi'nde meydana geldi. Sezgin S., Facebook'taki hesabından, evinin terasındaki tavana asılı ip ve sandalyenin fotoğrafını 'Koca dünya' notuyla paylaştı. Sezgin S., televizyondan açtığı türkü çalarken de canlı yayın yaparak, 'İnsan bu türkü ile kendini asar' yazdı. Sezgin S., bir süre sonra tavana bağladığı iple kendisini asarak, yaşamına son verdi. Eve gelen yakınları, Sezgin S.'yi tavana asılı bulurken, ihbar üzerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, 3 çocuk babası Sezgin S.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Sezgin S.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Sezgin S.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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