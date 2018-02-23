Tavan vinci omzuna çarpan işçi yaralandı

İZMİR'in Aliağa ilçesinde uzun çelik profil sektöründe faaliyet gösteren firmada çalışan işçi Halim Nuriş (25), tavan vincinin düşerek sol omzuna çarpmasıyla yaralandı. Nuriş, hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edildi.

Aliağa'daki bir firmanın fabrikasında bu sabah tavan vincin düşmesi sonucu işçilerden Halim Nuriş, yaralandı. Vincin sol omzuna çarpmasıyla yaralanan Nuriş, iş yerine ait ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Nuriş'in omzunda kırık olduğu belirlendi. Tedavisi sonrası taburcu edilen Halim Nuriş, "Platformun yarısında olan kütük kopunca başka tarafa doğru kaçtım. Vincin 10 metre yakınına kadar başka arkadaşım yoktu. Böyle bir olayda kaçmaktan başka şansım yoktu. Gürültüyü duyunca kaçarak kurtulduğum için vinç mi düştü kütük mü düştü göremedim" dedi.



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