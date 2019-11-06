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Tatvan’da uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi
BİTLİS'in Tatvan ilçesinde polisin yaptığı yol kontrollerinde 299 gram metamfetamin ve 990 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Uyuşturucu ve kaçak sigaralarla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan...
GÜVENLİK 06.11.2019, 12:00
BİTLİS'in Tatvan ilçesinde polisin yaptığı yol kontrollerinde 299 gram metamfetamin ve 990 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Uyuşturucu ve kaçak sigaralarla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine 2 aracı durdurararak arama yaptı. A.Ö.'nün kullandığı araçta ve üst aramasında 299 gram metamfetamin, E.E.'nin kulandığı araçta ise yasa dışı yollarda getirildiği belirlenen 990 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. A.Ö. ve E.E. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine 2 aracı durdurararak arama yaptı. A.Ö.'nün kullandığı araçta ve üst aramasında 299 gram metamfetamin, E.E.'nin kulandığı araçta ise yasa dışı yollarda getirildiği belirlenen 990 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. A.Ö. ve E.E. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
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