Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muş'ta PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı
Muş'ta PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı
Annesini rehin aldı, polis ve yakınlarına tüfekle ateş açtı: 1 yaralı
Annesini rehin aldı, polis ve...
Deniz Bölükbaşı vefat etti
Deniz Bölükbaşı vefat etti
Sivil araca PKK saldırısı: 1 uzman çavuş ve 1 korucu şehit
1 uzman çavuş ve 1...

Tatvan’da 15 kilo PKK patlayıcısı ele geçirildi

BİTLİS’in Tatvan ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya ait 15 kilo el yapımı patlayıcı ele geçirildi.  Tatvan 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı ve Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından 20 Mart...

Tatvan’da 15 kilo PKK patlayıcısı ele geçirildi
BİTLİS’in Tatvan ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya ait 15 kilo el yapımı patlayıcı ele geçirildi. 
Tatvan 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı ve Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından 20 Mart 2018 günü Tatvan İlçesi Hanelmalı ve Tokaçlı köyleri kırsalında, 'Şehit Piyade Uzman Çavuş Şuayip Şilepe-5' operasyonu başlatıldı. Teröristleri bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla düzenlenen operasyon kapsamında 14 avcı boy çukuru, 18 litrelik yağ tenekesi içerisinde 15 kilo ağırlığında, kablo düzeneği bulunan el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Bulunan patlayıcı yerinde patlatılarak imha edilerken, bölgedeki operasyonlar sürüyor. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314