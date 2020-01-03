Tatvan'da yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde yol kontrollerinde durdurulan araçta 303 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadale Grup ekipleri, ilçe girişinde yaptıkları yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Araç içinde yapılan aramada 303 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobilde bulunan U.A. ve C.B. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.



