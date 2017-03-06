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Tatvan'da ambulans hafi ticari araçla çarpıştı: 1'i hemşire 4 ölü, 1 yaralı

BİTLİS'in  Tatvan İlçesi'nde ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i hemşire 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Tatvan-Van karayolunun 15'nci kilometresindeki Düzcealan...

Tatvan'da ambulans hafi ticari araçla çarpıştı: 1'i hemşire 4 ölü, 1 yaralı
BİTLİS'in  Tatvan İlçesi'nde ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i hemşire 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde Tatvan-Van karayolunun 15'nci kilometresindeki Düzcealan Köyü yakınlarında meydana geldi. Tatvan İlçesi'nden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne hasta taşıyan özel bir hastaneye ait Üstün Ölekli yönetimindeki 13 AV 943 plakalı ambulans ile karşı yönden gelen Abdulkerim Türk yönetimindeki 13 AZ 779 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada ambulansta bulunan hemşire Belgin Ateş ile diğer araçta bulunan sürücü Abdulkerim Türk ve ismi belirlenemeyen bir kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan ambulans sürücüsü ve ambulansta bulunan hasta Bedrettin Güler olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Bedrettin Güler de hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtalamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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