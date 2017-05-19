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Tatlıses, çalışanıyla karakolluk oldu

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), () - İBRAHİM Tatlıses'in Kuşadası ve Bodrum'daki otelleri için çeşitli işleri yaptığını, resmi işlemler için birçok kez vekalet aldığını belirten Murat Özey, sanatçıyla karakolluk oldu. Tatlıses'in...

Tatlıses, çalışanıyla karakolluk oldu

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), () - İBRAHİM Tatlıses'in Kuşadası ve Bodrum'daki otelleri için çeşitli işleri yaptığını, resmi işlemler için birçok kez vekalet aldığını belirten Murat Özey, sanatçıyla karakolluk oldu. Tatlıses'in Özey'den haneye tecavüz gerekçesiyle şikayetçi olduğu öğrenildi. Özey ise Tatlıses'in kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.
Geçen cumartesi günün meydana gelen olayda, İbrahim Tatlıses'in yanına giden Murat Özey, iddiaya göre alacağı olduğunu söyleyerek ödenmesini istedi. Ancak taraflar anlaşamadı ve Tatlıses polis çağırdı. Daha sonra Kuşadası Merkez Karakolu'na giden Tatlıses, haneye tecavüz ettiğini öne sürdüğü Murat Özey'den şikayetçi oldu. Özey'e alacağını ödediğini, kendisine hiçbir borcunun olmadığını söyledi. Özey'in, Tatlıses'e yaklaşmaması konusunda polis tarafından yazılı uyarıldığı öğrenildi.
"BORCUNU ÖDEMİYOR"
Gerek Kuşadası, gerekse Bodrum otellerinin belediyeler ve kamu kurumları karşısında tüm iş ve işlemlerini, İbrahim Tatlıses'in verdiği tam yetkili vekaletnameyle takip ettiğini, inşaat ve dekorasyon işlerini kendisinin yaptığını ileri süren Murat Özey ise hakkının gasp edildiğini öne sürdü. Özey, "İbrahim Tatlıses'in birinci derece yetkilisiydim. Bir sürü iş yaptım.  Otelinin mermerleri benim, kapı cam, iç döşeme benim. Peyzajını ben yaptım. Kuşadası'nda çöken havuzu, yeniden ben yaptım. Paramı alamadım. Otelini sattıktan sonra ise telefonlarıma çıkmamaya başladı" dedi.
 Alacağını ısrarla istediği için Tatlıses'in tepkisiyle karşılaştığını ileri süren Murat Özey, "İbrahim Tatlıses, hakkımı istediğim için benden şikayetçi oluyor. Beni karakola şikayet ediyor. Hepsinin belgeleri var" diye konuştu.

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