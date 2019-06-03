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Tatlı şerbetini ocakta unuttu, mutfağı yandı

NEVŞEHİR'de, Şükran Karaca'nın (58), ocakta unuttuğu tatlı şerbeti, yangına neden oldu. Yangın, itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü. Kentte 20 Temmuz Mahallesi'nde oturan Şükran Karaca, Ramazan Bayramı için hazırlayacağı tatlının...

Tatlı şerbetini ocakta unuttu, mutfağı yandı
NEVŞEHİR'de, Şükran Karaca'nın (58), ocakta unuttuğu tatlı şerbeti, yangına neden oldu. Yangın, itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.
Kentte 20 Temmuz Mahallesi'nde oturan Şükran Karaca, Ramazan Bayramı için hazırlayacağı tatlının şerbetini tencerede ocağa koyup, mezarlık ziyaretine gitti. Karaca'nın ocakta unuttuğu tatlı şerbeti, yangına neden oldu. Mutfak perdeleri ve dolaplar alev aldı. Yangını görenler, iftaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, mutfakta hasara neden olan yangını büyümeden söndürdü. Mezarlık ziyaretinden dönen Şükran Karaca, mutfağın yandığını görünce büyük üzüntü yaşadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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