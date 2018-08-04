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Tatil yolunda kaza: Anne ile oğlu öldü, 9 yaralı

KASTAMONU'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, Yadigar İsmailoğlu (49) ile oğlu Semih İsmailoğlu (16) yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı. Otomobillerin çarpışma anı olay yeri yakınındaki güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza,...

Tatil yolunda kaza: Anne ile oğlu öldü, 9 yaralı
KASTAMONU'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, Yadigar İsmailoğlu (49) ile oğlu Semih İsmailoğlu (16) yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı. Otomobillerin çarpışma anı olay yeri yakınındaki güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde Taşköprü yolu Hacıbey kavşağında meydana geldi. İdris İsmailoğlu (18) yönetimindeki 37 SK 510 plakalı otomobil ile Hüseyin Demirsoy (55) yönetimindeki 34 LP 1387 plakalı otomobiller, kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Yadigar İsmailoğlu (49) olay yerinde hayatını kaybetti, oğulları sürücü İdris İsmailoğlu ve lise birinci sınıf öğrencisi Semih İsmailoğlu ile Hüseyin Demirsoy, Tülin Kebelioğlu (18), Muhammed İlgeç (18), E.E.K. (5),  Nurdan Demirsoy (53), Saliha Demirsoy (43), Kaan Demirsoy (18) ve Merve Demirsoy yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Semih İsmailoğlu da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
TATİL İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR
Kazada hayatını kaybeden Yadigar İsmailoğlu’nun çocukları ile Sinop'a tatile gitmek için yola çıktıkları belirtildi. Kastamonu Rehabilitasyon Merkezi'nin yemekhanesinde işçi olarak çalışan Yadigar İsmailoğlu'nun hafta sonu denize gitmek için izin aldığı kaydedildi. Aynı kazada hayatını kaybeden oğlu Semih İsmailoğlu’nun ise lise öğrencisi olduğu öğrenildi. Bu arada hurdaya dönen araçlardan Hüseyin Demirsoy'un otomobilinin motor kısmının da yola düştüğü görüldü.  

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