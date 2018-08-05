Tatil dönüşü kaza: 1 ölü, 1'i çocuk 3 yaralı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, () - AKSARAY'ın Sultanhanı ilçesi yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, devrildi. Kazada, Antalya'dan tatilden dönen aileden 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Aksaray- Konya yolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Antalya'dan tatilden dönen Berat Çavuşoğlu'nun kullandığı 38 RR 742 plakalı otomobil, iddiaya göre, kontrolden çıkıp, takla atarak, devrildi. Kazada sürücü Berat Çavuşoğlu ile otomobildeki eşi Gamze, oğlu Uğur (1) ve annesi Emine Çavuşoğlu (63) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Gamze Çavuşoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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