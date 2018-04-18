ümraniye escort

İstanbulda en iyi hizmet veren evden eve nakliyat şirketleri beylikdüzü evden eve nakliyat beykoz evden eve nakliyat bostanci evden eve nakliyat kurtköy evden eve nakliyat dış cephe mantolama pendik evden eve nakliyat
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yolcu uçağı acil iniş yaptı, bir yolcu öldü
Yolcu uçağında dehşet saatleri
Hakan Atilla’nın ailesi, akrabaları, arkadaşları Yargıç Berman’a mektup yazarak "merhamet" istedi
Hakan Atilla için Yargıç Berman’a...
Beyaz Saray’dan yeni gaf
Beyaz Saray’dan yeni gaf
Barbara Bush hayatını kaybetti 
Barbara Bush hayatını kaybetti 

Tatbikat sırasında tarlaya mühimmat düştü

KONYA'nın Karaman ilçesinde yapılan askeri tatbikat sırasında atılan mühimmat, Karaman sınırları içerisinde tarlaya düştü. Can ve mal kaybının olmadığı bölgeye helikopterle gelen askeri yetkililer, inceleme yaptı. Konya'nın Karapınar...

Tatbikat sırasında tarlaya mühimmat düştü
KONYA'nın Karaman ilçesinde yapılan askeri tatbikat sırasında atılan mühimmat, Karaman sınırları içerisinde tarlaya düştü. Can ve mal kaybının olmadığı bölgeye helikopterle gelen askeri yetkililer, inceleme yaptı.
Konya'nın Karapınar ilçesindeki Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı'nda yapılan tatbikat sırasında atılan bir mühimmat, 30 kilometre uzaklıktaki Karaman'ın Hamdiye köyü yakınlarındaki buğday tarlasına düşüp, infilak etti. Bu sırada çevre tarlalarda çalışan köyüleler, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Helikopterle bölgeye sevk edilen askerler, mühimmatın parçalarını topladı, bölgede incelemede bulundu. Gelen itfaiye ve sağlık ekipleri de geri gönderildi. 
Herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını belirten askeri yetkililer, tatbikat sırasında atılan bir mühimmatın planlanan yerin dışında bir noktaya düştüğünü belirtti. 

​FOTOĞRAFLI 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314