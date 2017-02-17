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'Tasmasız köpek gezdirme' diyen kişiyi sırtından bıçakladı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da 19 yaşındaki Musapaşa U., tasmasız köpek gezdirdiği için kendisini uyaran İsmail Kasnaklı'yı bıçakla sırtından yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı. İfadesinin ardından da serbest bırakıldı. Olay...

'Tasmasız köpek gezdirme' diyen kişiyi sırtından bıçakladı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da 19 yaşındaki Musapaşa U., tasmasız köpek gezdirdiği için kendisini uyaran İsmail Kasnaklı'yı bıçakla sırtından yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı. İfadesinin ardından da serbest bırakıldı.
Olay dün İlkadım İlçesi Hançerli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Musapaşa U. kendisine ait köpeği gezdirmek için 100 Yıl Bulvarı'na çıktı. Şüpheli tasmasız halde köpeğini gezdirirken yanına gelen İsmail Kasnaklı, "Neden tasmasız köpek gezdiriyorsun. Birilerine saldırabilir. Tasmasını tak öyle gezdir" diye uyardıktan sonra, aralarında tartışma çıktı. Şüpheli, kavgaya dönüşen tartışmada Kasnaklı'yı sırtından bıçakla yaralayıp kaçtı. Yaralı ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
İhbar üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan cinayet masası ekipleri, Musapaşa U.'yu Atakum İlçesi'nde olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalayıp gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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