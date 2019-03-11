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Taşlarla iş yerinin camını kıran hırsızlar yakalandı

GAZİANTEP'te yanlarında getirdikleri taşlarla camını kırdıkları beyaz eşya mağazasından 5 televizyon çalan 5 kişi, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden 2'si sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin...

Taşlarla iş yerinin camını kıran hırsızlar yakalandı
GAZİANTEP'te yanlarında getirdikleri taşlarla camını kırdıkları beyaz eşya mağazasından 5 televizyon çalan 5 kişi, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden 2'si sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin iş yerinin camını kırmak için harcadıkları çaba ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Güzelyurt Mahallesi'nde bir beyaz eşya mağazasından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler hırsızlık olayını S.Y., R.Ç., S.A., N.Y. ve E.K.'nin yaptığını belirledi. Şüphelilerin belirlenen adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, 5 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.
HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Hırsızların iş yerinin camını kırma ve televizyonları alma anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin camı kırmak için kullandıkları taşları yanlarında getirdikleri ve bu taşlarla cama defalarca vurmaları yer aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Y. ve S.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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