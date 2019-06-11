Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Taşla camı kırıp, cep telefonlarını çaldılar

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), ()-KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kimliği belirsiz hırsızlar, camını taşla kırarak girdikleri telefon bayisinden 20 saniyede 1 bilgisayar ve 4 cep telefonunu alıp, kaçtı. Bu sabah saat 04.00 sıralarında Yeniyalı...

Taşla camı kırıp, cep telefonlarını çaldılar

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), ()-KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kimliği belirsiz hırsızlar, camını taşla kırarak girdikleri telefon bayisinden 20 saniyede 1 bilgisayar ve 4 cep telefonunu alıp, kaçtı.
Bu sabah saat 04.00 sıralarında Yeniyalı Mahallesi’nde bulunan bir cep telefonu bayisinin önüne gelen 3 kişiden ikisi, taş atarak camı kırdı. Ardından da vitrin camını tekme atıp, elleriyle iterek yere düşürdü. İçeri giren ikili, bir dizüstü bilgisayar ile 4 cep telefonunu çaldı.  20 saniyede gerçekleştirilen hırsızlık olayının ardından ikili, kendilerini bekleyen otomobile binip, kaçtı.
Kırılan cam sesi üzerine vatandaşların haber verdiği polis, hemen işyeri sahiplerine bilgi verdi.
İşyeri ile çevredeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri izleyen polis, 3 kişinin plakası bulunmayan bir otomobil ile dükkanın önüne geldiğini, birinin otomobilde beklediğini diğer 2'sinin ise hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis, işyerinde incelemede bulunarak, soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328