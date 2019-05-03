Taşköprü Minibüsçüler Kooperatif Başkanı, silahlı saldırıda öldü

KASTAMONU'da Taşköprü Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatif Başkanı seçilen Nejdet Öszoy (50), durakta minibüsünde yolcu beklediği sırada H.C.K.'nın (16), silahlı saldırısında yaşamını yitirdi. H.C.K., polis tarafından gözaltına alındı.Olay, saat 16.30 sıralarında İsmailbey Mahallesi'ndeki minibüs durağında meydana geldi. Minibüs şoförü olan ve geçen hafta yapılan seçimde, S.S. Öz Taşköprü Minübüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı seçilen Nejdet Özsoy, durakta minibüsünde yolcu beklerken iddiaya göre H.C.K.'nın saldırısına uğradı. Minibüsün yanına gelen H.C.K., Nejdet Özsoy'a tabancayla ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine 9 kurşun isabet eden Özsoy kanlar içerisinde yığılırken, silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.C.K. olay yerinden kaçarken, bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Nejdet Özsoy'un hayatını kaybettiği belirlendi. Özsoy'un cesedi, yapılan incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan H.C.K. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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