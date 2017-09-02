Taşındığı evde bulduğu parayı harcayınca gözaltına alındı

ADANA'da taşındığı evde bulduğu çantadaki 30 bin 200 liranın, 4 bin 200 lirasını harcayan Nizam T., yakalandı.Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Adana'ya yerleşen Suriyeli Halef Elhalaf, merkez Çukurova İlçesi Kocatepe Mahallesi'ndeki bir evde 4 yıl oturduktan sonra başka bir eve taşındı. Yeni evine geldiğinde içinde 30 bin 200 lira olan para çantasının olmadığını fark eden, Elhalaf polise başvurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Elhalaf'in eski evine gitti. Yeni taşınan kiracı Nizam T.'ye kayıp çantayı soran polis, şüpheli tavırlar sergileyince bu kişiyi gözaltına alarak karakola götürdü. Verdiği ifadesinde taşındığı evde bulduğu çantanın içinden 30 bin 200 lira çıktığını söyleyen Nizam T., paranın 4 bin 200 lirasını da harcadığını anlattı. Daha sonra polislerle birlikte eve giden Nizam T., elinde kalan 26 bin lirayı teslim etti. Nizam T., daha sonra 'hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edilirken, polis, Suriyeli Halef Elhalaf'a 26 bin lirasını teslim etti.

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