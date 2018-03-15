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Taşeron işçi, FETÖ'nün üst düzey askeri imamı çıktı

ADANA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında sürdürülen soruşturma kapsamında, üst düzey askeri personelin imamı olduğu iddia edilen, taşeron şirkette işçi Çağrı G. (26) yakalandı. Kaçakçılık...

Taşeron işçi, FETÖ'nün üst düzey askeri imamı çıktı
ADANA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında sürdürülen soruşturma kapsamında, üst düzey askeri personelin imamı olduğu iddia edilen, taşeron şirkette işçi Çağrı G. (26) yakalandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri FETÖ/PDY yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişiyi gözaltına aldı. Polis, yaptığı soruşturmada yakalanan  ulaştırma hizmeti veren bir taşeron şirkette çalışan işçi Çağrı G.'nin askeri imam olduğu, üst düzeyli rütbeli subaylarla irtibat kurduğunu ve hassas görevlere atama yaptığını belirledi. Ekipler ayrıca aynı operasyonda yakalanan kamu kuruluşunda işçi olarak görev yapan Serkan D.'nin de, Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS)  iyi puan alan örgüt üyelerini, maliye, vergi dairesi gibi kamu kuruluşlarına memur olarak işe yerleştirdiğini de saptadı. Her 2 şüphelininde 'ByLock' kullanıcısı olduğu, telefon hatlarının ise yakınlarının üzerine kayıtlı olduğu ortaya çıktı.
TEĞMEN OLACAKTI
Emniyetteki sorgularında susma hakkını kullanan Çağrı G. ve Serka D. ile birlikte yakalanan Mahmut S., Sedat D., ve Ali L.'nin sorguları yapıldı. Üniversite öğrencisi olan Mahmut S.'nin ise 15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olması durumunda, teğmen olarak göreve başlayacağı da iddia edildi. Şüphelilerin darbe girişiminin başarısız olmasının ardından kullandıkları 'ByLock' programını sildikleri de belirlendi. Ekiplerin, askeri imam olduğu iddia edilen Çağrı G.'nin İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı bağlantıları, Serkan D.'nin ise kamu kurum ve kuruluşlarına kaç kişi yerleştirdiğinin araştırdığı açıklandı. Sorguları tamamlanan Çağrı G. ve Serkan D. çıkarıldıkları mahkemece tutulanırken, 3 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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