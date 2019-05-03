Taşan dere suyuna kapılan Ceylan'ın cansız bedeni bulundu (2)

KOYUNLARI KURTARMAK İSTERKEN ÖLMÜŞ

Bingöl'ün Genç ilçesinde sel sularına kapılıp kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Ceylan Yakti'nin (15), suya girmeye çalışan koyunlarına engel olmak isterken, taşan dereye düştüğü ortaya çıktı. Yakınlarının verdiği bilgilere göre; Ceylan, kardeşi Ramazan (13) ile birlikte koyunlarını otlatan ablası Aysel Yakti'nin yanına gitti. Ancak aniden bastıran sağanakla birlikte dere taştı. Kardeşler de hayvanlarıyla birlikte eve dönmek için yola çıktı. Bu sırada hayvanlar taşan dere suyuna yöneldi. Ceylan, koyunların önüne geçerek engel olmaya çalışırken dengesini kaybedip, taşan dereye düştü. Sel sularına kapılan Ceylan, kayboldu. Kardeşi ile ablası ise çalılara tutunarak, kurtuldu. Ceylan Yakti, Büyükçağ köyünde toprağa verildi.

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