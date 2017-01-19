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Tartıştığını eniştesini benzin dökerek yaktı

Yasin DALKILIÇ/BÜNYAN (Kayseri), () - KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde, Behçet K. iddiaya göre ailevi sebeplerden tartıştığı eniştesi Koray Biçer’i, otomobilde üzerine benzin dökerek yaktı. Alevler içinde kalarak ağır yaralanan Biçer,...

Tartıştığını eniştesini benzin dökerek yaktı

Yasin DALKILIÇ/BÜNYAN (Kayseri), () - KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde, Behçet K. iddiaya göre ailevi sebeplerden tartıştığı eniştesi Koray Biçer’i, otomobilde üzerine benzin dökerek yaktı. Alevler içinde kalarak ağır yaralanan Biçer, esnafın yardımı ile kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Olay, Bünyan ilçesine bağlı Bayramlı Mahallesi, Dursun Ergen Caddesi üzerinde dün  akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İlçe merkezinde bir otomobil içinde oturup konuşan Behçet K. ile Koray Biçer arasında ailevi nedenlerden tartışma çıktı. Araçtan çıkan Behçet K., benzin bidonu ile gelerek içerdeki Biçer’in üzerine benzin döktü, sonra da çakmağı ateşledi. Alevler içinde kalan Koray Biçer'e, çevredeki esnaf müdahale etti. Önce Bünyan Devlet Hastanesi'ne daha sonra Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Biçer, vücudundaki ikinci ve üçüncü derece yanıklar nedeniyle yanık ünitesine alındı. Olay sonrası kaçan Behçet K. ise polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

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