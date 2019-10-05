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Tartıştığı yatalak babasının penisini kesti (2)
TEDAVİSİ SÜRÜYOR Aydın'ın Efeler ilçesinde, babası Mehmet S'nin (50) penisini keserek kaçan Onur S. (21), halen aranıyor. Atatürk Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Mehmet S. ise daha sonra Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burhan...
GÜVENLİK 05.10.2019, 18:08
TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Aydın'ın Efeler ilçesinde, babası Mehmet S'nin (50) penisini keserek kaçan Onur S. (21), halen aranıyor. Atatürk Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Mehmet S. ise daha sonra Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Burhan CEYHAN / AYDIN, ()
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